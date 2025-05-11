ساويرس يعلن موعد وشروط التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 2025

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن شروط وإجراءات التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2025، عبر حسابه بمنصة "أكس"، تويتر سابقًا، والتي تقام تحت رعايته.

بدء التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى أن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية، وتحت رعاية المهندس نجيب ساويرس، أعلن عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها الثانية عشر، اعتبارًا من الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥، وحتى الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٥، وفقًا لعدد من القواعد.



وأعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، لهذا العام عن جوائز الأعمال الشعرية بإجمالي 550 ألف جنيه مصري (400 ألف جنيه مصري تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و150 ألف جنيه مصري للفائز الأول بين العشر، ولا يجوز تقسيمها).

شروط التقدم لجوائز الأعمال الشعرية لعام 2025

وعن شروط التقدم لجوائز الأعمال الشعرية لعام 2025، (أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2023 وديسمبر 2024؛ وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة).

كما تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، على ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا في يوم 22 يوليو 2025.

جائزة أحمد فؤاد نجم، فيتو

ويتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر، ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية؛ وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية، بشرط موافقة الشاعر كتابة على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

وعن جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية فقيمتها 50 ألف جنيه مصري للفائز ولا يجوز تقسيم الجائزة.

شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية

أما شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية فهي أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير باللغة العربية صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى نهاية موعد التقديم 22 يوليو 2025؛ وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية. ولا يشترط حد أقصى لسن المتقدم.

أما إجراءات التقدم للجائزتين فهي كالآتي:

1. تستقبل أمانة الجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية المشاركة اعتبارا من الخميس 22 مايو وحتى الثلاثاء 22 يوليو 2025 ولا يلتفت للأعمال الواردة قبل هذا التاريخ أو بعده.

2. ويقدم المشارك في فرع الاعمال الشعرية 1 نسخ من الديوان الشعري... ويقدم المشارك في فرع الدراسات النقدية 4 نسخ من الدراسة نقدية. يملأ المشارك استمارة ترشيح وصورة من الرقم القومي للمتقدم على العنوان التالي ١٦٠٦ شارع ٢٦ يوليو العجوزة - الجيزة - بجوار مسرح البالون يوميا من الساعة ١٠ ص وحتى الساعة ٣ ظ ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

أو إرسال الدواوين بالبريد مع إرسال استمارة الترشيح (متاحة على الموقع الالكتروني وصورة من الرقم القومي مع الالتزام باخر ميعاد للتقديم وهو ٢٢ يوليو ٢٠٢٥.

وتعلن لجنتي التحكيم أسماء الفائزين في الذكري الثانية عشر لرحيل أحمد فؤاد نجم في 3.ديسمبر 2025.



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