ساويرس يوجه رسالة لـ أحمد سعد بعد إحيائه حفل مدينة الورد بالعراق

وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للفنان أحمد سعد، بشأن مشاركته في حفل افتتاح مشروع مدينة الورد في بغداد، والذي تنفذه شركة ORA في جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد.

رسالة ساويرس لأحمد سعد بعد حفل مدينة الورد



ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس على رسالة الشكر التي وجهها له الفنان أحمد سعد بشأن مشاركته في افتتاح مشروع مدينة الورد، أضخم مشروع سكني بالعراق، حيث قال ساويرس لـ أحمد سعد "شكرًا على تعبك معانا.. أسعدتنا جميعًا".

الفنان أحمد سعد في حفل أورا، فيتو



وقال نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها للفنان أحمد سعد: "كل الشكر لك وعلى تعبك معانا.. أسعدتنا جميعا في "اليوم الحلو ده".

وجاء ذلك ردًا على رسالة أحمد سعد التي وجهها لـ نجيب ساويرس، قائلا: "..Baghdad..From ORA Launching Event in Iraq من بغداد، شكرًا على اليوم الحلو مع الناس الجميلة في العراق.. حقيقي اتبسطت معاكم جدًا.. الواحد فخور بصراحة بالمهندس نجيب ساويرس إنه حقيقي مشرفنا في الدول العربية والعالمية".

أحمد سعد يشعل حفل تنفيذ مدينة الورد بالعراق



الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد أشعل حفلًا غنائيًا ضخمًا بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد كبير من العراقيين والمصريين، وذلك في افتتاح مشروع مدينة الورد في بغداد، المشروع السكني الضخم، الذي تنفذه شركة رجل الأعمال نجيب ساويرس "أورا".

وقدم أحمد سعد مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والقديمة، ومنها أغنية "أيه اليوم الحلو ده، ووسع وسع، وحبيبنا وصدقيني" وغيرها من الأغنيات، كما قام بممازحة الجمهور العراقي والمصري الموجود بالحفل، واستجاب لعدد كبير من الطلبات الخاصة بغناء بعض الأغنيات، كما غني أغنيتين باللهجة العراقية أشعل بهما الحفل.

الفنان أحمد سعد في حفل أورا في العراق، فيتو



حضر الحفل رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحرص أحمد سعد على تقديم التحية له على مسرح الحفل، ومازحه قائلًا: "إن الفرفشة تحل أينما يحل ساويرس".

أورا تنفذ اكبر مشروع سكني بالعراق



يذكر أن وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقي بنكين ريكاني أعلن، أمس الإثنين، عن انطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الورد، الذي تنفذه شركة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ORA جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، ويستهدف المشروع إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكبر حديقة في العالم.

الفنان أحمد سعد في حفل أورا بالعراق، فيتو



ووصف وزير الإعمار العراقي المشروع بأنه أكبر مشروع تنموي يشهده العراق منذ أكثر من 45 عامًا، مؤكدًا أن العراق لم يشهد منذ أكثر من أربعة عقود تنفيذ مشاريع كبيرة بسبب الحروب والأحداث التي مرت بها البلاد، ما أدى إلى تدهور البنى التحتية وغياب المشاريع الاستراتيجية.

وأشار ريكاني إلى أن الحكومة العراقية الحالية تبذل جهودًا استثنائية للتوجه نحو تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية نوعية.

وأوضح ريكاني أن مشروع مدينة الورد يعد نقلة نوعية من بناء أحياء ومجمعات سكنية، إلى إنشاء مدينة متكاملة تخطط وفق معايير حضارية حديثة تعتمد على مفاهيم الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة والعزل الحراري لتوفير بيئة حياة متكاملة للسكان.



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