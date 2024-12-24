الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة سحرية للتخلص من رائحة العرق التي تسببها الحلبة

الحلبة
الحلبة

 انتشرت مؤخرًا بعض المعتقدات حول ضرورة تجنب شرب الحلبة بسبب رائحة العرق التي قد تسببها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه النبتة العطرية تمتلك فوائد صحية جمة تفوق بكثير هذه العيب الصغير.

وأوضحت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أن الحلبة، تلعب دورًا هامًا في تحسين عملية الهضم، وزيادة إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات، بالإضافة إلى قدرتها على تخفيف آلام الروماتيزم وعلاج فقر الدم.

كيفية التخلص من رائحة العرق التي تسببها الحلبة

وبالنسبة للقلق من رائحة العرق المميزة التي قد تنتج عن شرب الحلبة، أشارت زراعة الجيزة إلى أنه يمكن ببساطة التغلب على هذه المشكلة بإضافة بعض الأعشاب مثل الشمر أو اليانسون أو النعناع إلى مشروب الحلبة، حيث تساعد هذه الأعشاب على تخفيف الرائحة بشكل كبير.

 

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