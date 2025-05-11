غرق صياد في الرياح التوفيقى بالدقهلية والإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان (صور)

يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهوده في البحث عن جثمان صياد في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه غرقا داخل الرياح التوفيقي طريق ميت غمر أجا.

غرق شاب في الرياح التي في بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب في الرياح التوفيقي طريق ميت غمر أجا.

قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري تبحث عن الجثمان

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الإنقاذ النهري بالدقهلية للبحث عن الجثمان في عرض الرياح التوفيقي.

وبالفحص تبين أن الغريق شاب يدعى محمود محمد يوسف 35 سنة منشأة عبد النبي مركز أجا صياد كان يقوم بالعوم داخل المياه ولم يخرج ولا يزال البحث عن الجثمان مستمرا.

ومن المقرر عقب خروج الجثمان نقله إلى مستشفى أجا المركزي وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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