الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل رئيس الوحدة المحلية في دموه للتحقيق (صور )

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بدكرنس، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم مدينة دكرنس، حيث تفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية.

محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بدكرنس  

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوي المواطنين بالمركز التكنولوجي في مدينة دكرنس، مشيرًا إلى أنه لا يقبل ولا يسمح بتعطيل أو تأخير أي طلب للناس تحت أي مبرر، والتقى المحافظ بالمواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم، وتابع سير العمل في انهاء نماذج التصالح، مؤكدا على سرعة انهاء إجراءات تسليم تراخيص البناء وغيرها من الملفات لأصحابها دون تعطيل.

 

أبدى استيائه عن مستوى النظافة ويحيل  رئيس الوحدة المحلية في دموه للتحقيق ونقله من مكانه

وتفقد محافظ الدقهلية طريق قرية دموه، وأبدى استيائه عن مستوى النظافة على طريق الوحدة المحلية بدموه وتدني مستوى الخدمات، وعلى الفور قرر إحالة رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق ونقله من موقعه، مؤكدًا أنه لن يقبل أي تقصير، خاصة فيما يخص ملف النظافة اليومية والحفاظ على مستوى لائق للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتهاء من ملفات التصالح الخدمات المقدمة التصالح فى مخالفات البناء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي اللواء طارق مرزوق تصالح في مخالفات البناء شكاوى المواطنين رئيس الوحدة المحلية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

بمناسبة الذكرى الـ 80 لميلاده، مثقفون يرصدون ملامح تجربة الغيطاني الصحفية والإبداعية

مشيرة خطاب: مصر نجحت في ملف نقل جنسية الأم إلى الأطفال

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية