محافظ الدقهلية يحيل رئيس الوحدة المحلية في دموه للتحقيق (صور )

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم مدينة دكرنس، حيث تفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية.

محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بدكرنس

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوي المواطنين بالمركز التكنولوجي في مدينة دكرنس، مشيرًا إلى أنه لا يقبل ولا يسمح بتعطيل أو تأخير أي طلب للناس تحت أي مبرر، والتقى المحافظ بالمواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم، وتابع سير العمل في انهاء نماذج التصالح، مؤكدا على سرعة انهاء إجراءات تسليم تراخيص البناء وغيرها من الملفات لأصحابها دون تعطيل.

أبدى استيائه عن مستوى النظافة ويحيل رئيس الوحدة المحلية في دموه للتحقيق ونقله من مكانه

وتفقد محافظ الدقهلية طريق قرية دموه، وأبدى استيائه عن مستوى النظافة على طريق الوحدة المحلية بدموه وتدني مستوى الخدمات، وعلى الفور قرر إحالة رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق ونقله من موقعه، مؤكدًا أنه لن يقبل أي تقصير، خاصة فيما يخص ملف النظافة اليومية والحفاظ على مستوى لائق للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

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