غرق شاب فى النيل بمركز تلا بالمنوفية

شهدت قرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم، واقعة مأساوية، حيث لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه بحر القرية.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ بمصرع أحد المواطنين غرقًا.

الإنقاذ النهرى يواصل عمليات البحث عن الشاب الغارق

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يُدعى سعيد محمد أبو نصير، مقيم بقرية طنوب، وقد لقى مصرعه غرقًا أثناء تواجده بالقرب من بحر طنوب.



وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان، والذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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