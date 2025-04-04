الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال جثة غريق داخل مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

انتشال جثة بالقليوبية،
انتشال جثة بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة غريق داخل مياه الرياح التوفيقى بمدينة كفر شكر، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية: دراسة عمل سوق حضاري بشارع مستشفى الخصوص التخصصي

محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع حريق قرب عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غرق فى مياه الرياح التوفيقى بمنطقة البر الشرقى بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق شاب يدعى سامح. ع. ص 16 سنة مقيمة بمدينة كفر شكر غرق أثناء الاستحمام فى مياه الرياح التوفيقى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مستشفي كفر شكر

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: دراسة عمل سوق حضاري بشارع مستشفى الخصوص التخصصي

محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع حريق قرب عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل

محافظ القليوبية يوجه بخفض أسعار الخضروات بسوق شبرا الخيمة

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في القليوبية للنصب على المواطنين

الأكثر قراءة

نحن بانتظار حدث مثير، روسيا تكشف مفاجأة ضخمة عن محطة الضبعة المصرية

أبو عبيدة: نصف الأسرى الأحياء في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها وقررنا تركهم

زلزال يضرب الخليج العربي، والسعودية تكشف قوته وتأثيره

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

ميدو عن فوز الزمالك في قمتي الناشئين: هنفضل بعبع الأهلي

في بيان رسمي، السد القطري يدعم يوسف عطال بعد حكم سجنه 8 أشهر

رفعت فياض يكتب: لأول مرة شهادتان للثانوية العامة هذا العام!!

إعلام الاحتلال يزعم: عدة دول أبدت استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة

منوعات

المزيد

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الجمعة في عمان 4- 4- 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية إثبات واقعة السب والقذف وحكم شهادة النساء فيها

بالدليل، آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

معنى ماء مهين، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية