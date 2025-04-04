انتشال جثة غريق داخل مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة غريق داخل مياه الرياح التوفيقى بمدينة كفر شكر، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غرق فى مياه الرياح التوفيقى بمنطقة البر الشرقى بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق شاب يدعى سامح. ع. ص 16 سنة مقيمة بمدينة كفر شكر غرق أثناء الاستحمام فى مياه الرياح التوفيقى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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