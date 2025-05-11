الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

فوز منتخب مدارس التربية السمعية والدمج لكرة القدم بكأس الجمهورية في الشرقية

منتخب مدارس التربية
منتخب مدارس التربية السمعية

أكد  محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية  والتعليم الفنى أن فريق مدارس التربية السمعية والدمج لرياضة كرة القدم الخماسية بمحافظة الشرقية، فاز في كل المواجهات مع الفرق الأخرى في البطولة التي  أقيمت بالمدنية الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية في الفترة من  8 إلى 11 مايو الجاري، وضمت فرق الشرقية والوادي الجديد ومرسى مطروح والسويس والفيوم والمنوفية ليتوج بجدارة بالمركز الأول ويحصل على كأس البطولة.

 

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رعاية وزير التربية والتعليم 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن وكيل أول وزارة التربية والتعليم وأضاف أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لطلبة التربية الخاصة والدمج من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير التربية والتعليم  ومحافظ الشرقية مقدمًا الشكر  دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية وأمل البغدادي مدير إدارة التربية الخاصة على مجهوداتهم في تحقيق هذا الانتصار وإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق  منتخب مدارس التربية السمعية والدمج لرياضة كرة القدم الخماسية لحصولهم على بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية لمدارس التربية السمعية والدمج والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية. 

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المساهمة الجادة فى عداد الطلاب بالمحافظة 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة وذوي الهمم وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الطلاب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

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محمد رمصان عريب وكبل وزارة التربية والتعليم التعليم الفني التربية السمعبة فريق الدمج من 8 الى 11 مايو الجارى دعاء زكريا مدير عام الضؤون التنفيذية امل البغدادى مديرة ادارة التربية الخاصة

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