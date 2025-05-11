زغلول صيام يكتب إلى ممدوح عباس وشركاه: ابعدوا عن الزمالك لربما انصلح حاله!

لا أعرف ماذا حدث على وجه التحديد للسيد ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق! الرجل في حاجة إلى الراحة بحكم السن، ولكنه حريص على أن يتحفنا شبه يوميا بتغريدات، أكثرها يتعرض لنادي الزمالك، وبعضها يهاجم اتحاد الكرة، دون أن يوضح علاقته الحقيقية بمجلس الأستاذ حسين لبيب.

لست من دراويش أحد، وليس لي أدنى مشكلة مع عباس أو خلافه، وإنما مشكلتي الحقيقية في الحزن على انهيار قلعة عريقة في حجم نادي الزمالك.. قلعة وصلت إلى مرحلة من الهوان غير مسبوقة.. قلعة ارتضى مجلس الإدارة فيها بأن يسلم مفاتيح النادي لآخرين يعبثون كما يحلو لهم، ومعظمهم لم يكن يحلم أن يجلس على كرسي في مجلس إدارة الزمالك!

ما بين لجنة تخطيط ورجال أعمال يبحثون عن الشو، بدأت رحلة ضياع الزمالك، حيث لم يعد هناك ضابط أو رابط.. من ممدوح عباس إلى الجنايني يا قلبي لا تحزن.. ومن ميدو إلى حازم.. منين بيودي فين؟!

بات الزمالك على شفا حفرة، ولم يعد يفصله عن الضياع كثيرا؛ بفضل مجموعة ظنت أنها ستصلح المايل، ولكن ثبت أنهم لم يصلحوا شيئا.. لقد وقفنا داعمين لهذا المجلس على مدار شهور كثيرة، ولكنهم وجدوا الحل في تسليم مفتاح النادي بأي صفة!

عباس يخرج في تغريدة، ويقول إنه بالاتفاق مع ميدو - وبئس ما اتفق - على استقدام خبير إنجليزي للتخطيط للزمالك.. يا سلام!

ليس بالأموال وحدها ينصلح حال الأندية

أتعرف يا سيد ممدوح؛ أن بداية إصلاح الزمالك هو إبعاد كل يد تعبث بمقدرات النادي؟! لا نشكك في ولائك وانتمائك وتحملك الكثير من الأموال، ولكن ليس بالأموال وحدها ينصلح حال الأندية والتجارب كثيرة، حتى اسأل الكومي ومصيلحي وكامل أبو علي.

لكن عايز تعرف الرجال الحقيقيين؟ اقرأ قصة حياة عثمان أحمد عثمان، وستعرف الفارق بين رجال أعمال تبني صروحا عملاقة، وبين رجال أعمال يعنيهم الصورة ورضا الجمهور.

هنا يحضرني ذات مرة، قال يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي في ولايته الأولى أمام الكابتن سمير زاهر إنه دفع من جيبه مش عارف كام مليون.. هنا وقف الكابتن سمير، وقال له: “وأنت لو دفعت أضعافها لن تساوي ظهور صورتك كل يوم في وسائل الإعلام”.

يا سيد ممدوح.. هناك في القلعة المنافسة - أقصد الأهلي - رجال أعمال يدفعون أضعاف ما تدفع، حتى اسأل عن صفقة انتقال زيزو إليهم، ولم يفصح أحد منهم عن هويته، ولم نسمع أحدا منهم يتدخل في اختيار لاعب أو مدرب.

يا سيد ممدوح.. نصيحة مني: استمتع بحياتك بعيدا عن الزمالك لأن هذا سيكون في مصلحتك ومصلحة القلعة البيضاء.

وللحديث بقية…

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