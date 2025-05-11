الأزهر ينتصر.. النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الفتوى بعد الاستجابة لمطالب المشيخة.. الضويني يقترح 3 مواد مستحدثة.. ووزير الأوقاف: أزهرنا قبلة نهتدي بها

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الموافقة نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

الاستجابة لمقترحات الأزهر في تعديل قانون الفتوى الشرعية

جاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مطالب الأزهر الشريف، في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في ضوء المقترحات المقدمة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

واستجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة 3 والتي تتعلق بالجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة.

مقترح الأزهر في تعديل الجهات المختصة بإصدار الفتوى

واستعرض الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف المقترح المقدم من الأزهر في شأن تعديل المادة 3.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

الأزهر والأوقاف بجلسة النواب

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة 4 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية كالتالي: بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:

شروط إصدار الفتوى الشرعية

1- ألا تقل السن عن 30 سنة.

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الفتوى بناء على عرض شيخ الأزهر

واقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن يكون نص المادة (9) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على النحو التالي: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

وقبيل الموافقة النهائية على مشروع القانون، وافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

الموقف من عدم اجتياز اختبارات إصدار الفتوى

وجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:

مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

الربط الإلكتروني لتنظيم الفتوى الشرعية

مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.

يشار إلى أن مقترح المادة المستحدثة 2 المقدمة من الأزهر الشريف، كانت تشترط عدم التقدم إلا بعد عامين، إلا أن وزير الأوقاف طالب بتخفيض المدة لعام واحد، وهو ما استجاب له الأزهر الشريف،ووافق عليه مجلس النواب.

من جانبه أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على مقترحات الأزهر الشريف بشأن التعديلات المقدمة بشأن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

استجابة الأوقاف لمقترحات الأزهر الشريف في تعديل قانون تنظيم الفتوى الشرعية

وقال الوزير: في برلمان مصر العظيم، وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الأزهر الشريف من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف.

وتابع الدكتور أسامة الأزهري: وزارة الأوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف الذي سيظل القبلة التي نهتدي بها جميعا.

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