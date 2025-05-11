الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأزهري: وزارة الاوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف

وزير الأوقاف أمام
وزير الأوقاف أمام جلسة النواب اليوم، فيتو

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على مقترحات الأزهر الشريف بشأن التعديلات المقدمة بشأن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

استجابة الأوقاف لمقترحات الأزهر الشريف في تعديل قانون تنظيم الفتوى الشرعية 

وقال الوزير: في برلمان مصر العظيم، وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل  الأزهر الشريف من تعديلات، احتراما وإجلالا لآزهرنا الشريف.

 

وكيل الأزهر ووزير الأوقاف أمام جلسة النواب
وكيل الأزهر ووزير الأوقاف أمام جلسة النواب، فيتو

وتابع الدكتور أسامة الأزهري: وزارة الاوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف الذي سيظل القبلة التي نهتدي بها جميعا.

استجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمقترح الأزهر الشريف، بتعديل المادة 3 والتي تتعلق بالجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة.

مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مقترح الأزهر في تعديل الجهات المختصة بإصدار الفتوى 

واستعرض الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف المقترح المقدم من الأزهر في شأن تعديل المادة 3.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية 

وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أودار الإفتاء المصرية.

 

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

وكانت المادة (3) تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (1) وتنص على: تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

ووافق مجلس النواب على المادة 2 من مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتنص على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر الأزهر الشريف الأوقاف الفتوي الفتوى الشرعية تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

مواد متعلقة

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ

نائب يطالب بإعادة النظر في عقوبات نشر الفتوى: المسئولية على من أفتى لا من نشر

نواب: قانون تنظيم الفتوى يقضي على الفتاوى الشاذة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية