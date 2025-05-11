نواب: قانون تنظيم الفتوى يقضي على الفتاوى الشاذة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، ترحيبا برلمانيا بأهمية التشريع في مواجهة الفتاوى الشاذة.

مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرا إلى أن المجتمع عانى الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي.

التصدي للفتاوى الشاذة

ولفت أبو هاشم، إلى أن مشروع القانون يساهم في التصدي للفتاوى الشاذة، موجها الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى، على أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى.

وضع ضوابط محكمة للفتوى

وقال عضو مجلس النواب: وضع ضوابط محكمة للفتوى يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.

من جانبه أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، قائلا: “يهدف لضبط الخطاب الدينى فى زمن تتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة”.

الفتوى مسئولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين

وأكد أن الفتوى مسئولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، وعلى المجتمع، مشيرا إلى أن القانون يمنع غير المختصين من التصدر للفتوى، وألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين.

ولفت إلى أن هناك جماعات متطرفة استغلت ثغرات لنشر العنف باسم الدين، قائلا: وهناك فتاوى متطرفة عملت على إرباك المواطنين، وتهديد وحدة الصف.

وأكد أن غياب قانون تنظيم الفتوى، يجعل الساحة مفتوحة أمام غير الملتزمين والمتشددين، ومن يستغل كل ثغرة للنيل من مؤسسات الدولة والمجتمع.

كما أكد أن مشروع القانون سد منيع فى وجه الفتاوى، والتى استغلتها بعض التيارات المتشددة والمتطرفة لنشر أفكار هدامة لنشر الفوضى.

فيما أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، يتصدى لما تعرض له المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بعدما تصدر عدد من غير المختصين لإصدار الفتوى تحت غطاء الدين، الفتوى تختص بالعقيدة، ولزاما أن تصدر من قبل المختصين.

وتابع: يجب إصدار الفتوى في إطار قانوني وتنظيمي، القانون مهم، اشكر الحكومة لتقديم القانون للتصدي لفتاوى البعيدة كل البعد عن صحيح الدين، والقانون تأخر كثيرا فى إصداره، وأوافق على القانون من حيث المبدأ، لكفالة الحفاظ على قدسية الفتوى، ولتكون الكلمة العليا فى المؤسسات وعلى رأسها الأزهر الشريف لمواجهة الفكر المتطرف والحفاظ على السلم المجتمعي.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى، جاء لتنظيم مسالة مهمة، بعد انتشار عدد من الفتاوى على وسائل التواصل والوسائل الإعلامية غير المنضبطة، مصر كانت دائما وأبدا وستظل مصدر إشعاع للإسلام الوسطى.

وقال: عندما أتينا للنقاش القانون كان لدينا حلم، وعرضته على الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، وربما اليوم ومن هذه الجلسة إصدار قانون ينظم عمل الفتوى الدينية يخرج للنور، ليضع الفتوى فى مصاف قاصر على أهل الاختصاص فقط، ويتحقق حلم خروج القانون.

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