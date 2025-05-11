حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الإسماعيلية، بحبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بسلاح أبيض في مدينة المستقبل بالإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد شهدت مدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية حادثا مروعا حيث أقدم زوج على أنهاء حياة زوجته مستخدما سلاح أبيض.

اخطار بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين المجني عليها وتدعى شمس خ م، وزوجها إسلام م. م في مسكنهما الواقع بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير، أسفر عنه انهاء حياة زوجته بسلاح أبيض.

اخطار مدير الأمن بالواقعة

وعلى الفور تم أخطار اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بالواقعة، ووجه العميد أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس المباحث والمقدم أحمد شوقي مفتش المباحث بالمركز، لكشف غموض وملابسات الواقعة وسرعة القبض على المتهم.

وتوصلت التحريات أن المجني عليها والمتهم من مدمني المواد المخدرة وتحديدا مخدر الشابو.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى إسلام،م.م وبمواجهته أعترف بإرتكابة الواقعة أثناء مشادة كلامية.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الأجراءات القانونية.

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