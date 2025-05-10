السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات

حملات إزالة، فيتو
حملات إزالة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال اليوم الأول لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم لضرورة التواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وشدد على ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات بالبناء

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال اليوم الأول للموجة 26 لإزالة التعديات ومخالفات البناء شملت، مراكز جمصة، والمنصورة، والمطرية، والسنبلاوين، بلغت 11 قرار إزالة تعديات بالبناء على أملاك الدولة بمساحة بلغت 2006 متر، بالإضافة إلى إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز تمي الامديد بمساحة 4 أسهم، وبلغت المساحات، في جمصة 3 حالات بمساحة 432 مترا، ومركز المنصورة 3 حالات بمساحة 800 متر، وفي مركز المطرية 3 حالات بمساحة 170 مترا، ومركز السنبلاوين حالتين إزالة بمساحة 604 أمتار.

 

ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال

وأشار إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى في الفترة من 10/05/2020 وحتى 30/05/2020، والمرحلة الثانية في الفترة من 07/06/2025 وحتى 27/06/2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 05/07/2025 وحتى 25/07/2025.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ببدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدول التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة التعديات علي الاراضي الزراعية الاراضي الزراعية واملاك الدولة الزراعية واملاك الدولة الدكتورة منال عوض الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الموجة 26 لإزالة التعديات تعمل على مدار الساعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء مراكز ومدن المحافظ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

تجديد حبس عصابة سرقة مولدات أبراج الاتصالات في التجمع الخامس

أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 10-5-2025

عمر الدواء لا ينتهي بموت صاحبه، كيف تدار الصيدليات بعد وفاة أصحابها؟

الأكثر قراءة

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول تعليق من السعودية على اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أول رد من أسرة سلمى بهجت بالشرقية بعد تأييد إعدام القاتل

الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس المقاولون العرب

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية