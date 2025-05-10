محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال اليوم الأول لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم لضرورة التواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وشدد على ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات بالبناء

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال اليوم الأول للموجة 26 لإزالة التعديات ومخالفات البناء شملت، مراكز جمصة، والمنصورة، والمطرية، والسنبلاوين، بلغت 11 قرار إزالة تعديات بالبناء على أملاك الدولة بمساحة بلغت 2006 متر، بالإضافة إلى إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز تمي الامديد بمساحة 4 أسهم، وبلغت المساحات، في جمصة 3 حالات بمساحة 432 مترا، ومركز المنصورة 3 حالات بمساحة 800 متر، وفي مركز المطرية 3 حالات بمساحة 170 مترا، ومركز السنبلاوين حالتين إزالة بمساحة 604 أمتار.

ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال

وأشار إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى في الفترة من 10/05/2020 وحتى 30/05/2020، والمرحلة الثانية في الفترة من 07/06/2025 وحتى 27/06/2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 05/07/2025 وحتى 25/07/2025.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ببدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

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