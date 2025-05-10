إزالة 4 حالات بناء مخالف ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات بالقليوبية

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، موضحًا أنه يتم إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة، مؤكدًا علي التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

أعلن المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية عن اطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، تم متابعة أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز المحافظة، والتأكد من تذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة وقد قامت الاجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها بإزالة 4 حالات بمنطقة كفر سعد وسندهور بمساحة 600م2.

محافظ القليوبية: لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات



وشدد محافظ القليوبية على أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة أشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقًا للقانون وحماية لحق الدولة والأجيال القادمة.

وأكد محافظ القليوبية، ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى في الفترة من 10 مايو الجاري وحتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 7 يونيو القادم وحتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو 2025 وحتى 25 يوليو 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.