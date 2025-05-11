الأحد 11 مايو 2025
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عقوبات رادعة لتجميع البطاقات، محافظ الدقهلية يفاجئ أفران الخبز بزيارة تفقدية (صور)

جولة بمخابز الدقهلية،
جولة بمخابز الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم عددا من المخابز البلدي بمدينة المنصورة منها مخبز مساكن جديلة، وقرية منية محلة دمنه، ويفاجئ أصحابها والمواطنين بوجوده بينهم.

محافظ الدقهلية يفاجئ أفران الخبز بوجوده داخلها

وتابع أعمال المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في وزن الرغيف أو تجميع البطاقات التموينية أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

 

استمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز وتحرير محاضر ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المحددة لهم، ولن يتسامح مع صاحب مخبز يجمع البطاقات ويترك المواطنين ينتظرون ساعات طويلة للحصول على حصتهم من الخبز.

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تفقد محافظ الدقهلية حالة النظافة بقرية منية محلة دمنه

وتفقد محافظ الدقهلية حالة النظافة بقرية منية محلة دمنه ووجه لرئيس مركز ومدينة المنصورة برفع مستوى النظافة وإزالة كافة تجمعات وتراكمات القمامة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالقرية وخاصة الطريق الرئيسي لها.

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