مديرية التموين بالاسكندرية تشن حملات مركزية على المخابز البلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة على الأسواق والأسعار.

تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية



قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتورعبد الله عثمان مدير الإدارة بالاشتراك مع الإدارات التموينية الفرعية إدارة شرق برئاسة رضا حسن وادارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بحملات على المخابز البلدية.

وقد أسفرت نتائج الحملات عن ضبط مخبز بلدى مدعم قام بتجميع عدد ١٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى ٦٥٠ كجم من خارج المحافظة

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

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