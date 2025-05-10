محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، مؤكدا أن الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للمجتهدين من نواب رؤساء المدن وتصعيدهم لمواقع وظيفية أعلى، والعمل على تعظيم الاستفادة من التدوير الوظيفي للقيادات والعاملين بأماكن وظيفية، والإستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.

محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات وتغييرات لرؤساء مراكز ومدن وأحياء ونوابهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحركة تأتي في إطار تجديد الدماء وإسناد الوظائف حسب القدرات والامكانيات والمقومات الشخصية لكل رئيس مركز ومدينة ونائب بما يتناسب مع حجم ووزن كل مركز واعباؤه للإستفادة من كل شخص في موقعه.

الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة إحتياجات المرحلة الحالية

وقال "مرزوق" إن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

بالأسماء، حركة التنقلات

تضمنت الحركة ندب الآتي أسماؤهم:

نادر محي الدين بشير من العمل رئيس الوحدة المحلية بالمطرية إلى العمل رئيس الوحدة المحلية لمركز الجمالية.

أشرف محمد عبد الواحد من العمل رئيس الوحدة المحلية بالكردي، للعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز المطرية.

وائل عابد عبد الرازق من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة، للعمل رئيس الوحدة المحلية لمدينة الكردي، وأسامة إسماعيل حامد من العمل نائب رئيس مركز طلخا، للعمل مدير محطة تعبئة الغاز بطلخا.

محمد حسن مجد من العمل نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائب رئيس مركز طلخا، وإلغاء ندب، أحمد مبارك نجم من العمل مدير محطة تعبئة الغاز بطلخا، والعودة إلى جهة عمله الأصلية برئاسة مركز ومدينة دكرنس.

جاء ذلك بناء على قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية رقم 169 لسنة 2025 بشأن تغييرات وندب رؤساء مراكز ومدن وأحياء.

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