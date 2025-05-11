الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد رصد مخالفات، محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي ونائبه للتحقيق

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في مستشفي تأمين جديلة، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق لتغيبهما عن العمل حتى الساعة التاسعة صباحا وتوقف العمل بالصيدليات، بالرغم من وجود العديد من المرضى والمترددين، ووجود الصيادلة داخل صيدلية المستشفى وعدم التشغيل، وعدم صرف الأدوية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.

مفتش صحة رصد مخالفات …محافظ الدقهلية يصدر قرار عاجل باحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ونائبه للتحقيق

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الدقهلية داخل مستشفي التأمين الصحي بجديلة، وكلف  "مرزوق" الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بإحالة مدير المستشفى ونائبه للتحقيق وتحريك مدير المستشفى من موقعه لمكان آخر، لعدم أدائه لمهام وظيفته بالشكل المطلوب الذي يلبي احتياجات المرضى، وأضاف المحافظ أنه أثناء زيارته المفاجئة، تواجدت إحدى مفتشات الصحة التي رصدت تلك المخالفات وعرض تقرير بتلك المخالفات.

تكثيف جولاته المفاجئة خلال المرحلة المقبلة على عيادات التأمين الصحي

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف جولاته المفاجئة خلال المرحلة المقبلة على عيادات التأمين الصحي للتأكد وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين، وأنه لن يقبل أي تقصير أو تقاعس أو إهمال تحت أي مبرر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي بالدقهلية التأمين الصحي الخدمة المقدمة للمرضى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق جولة تفقدية جودة الخدمة الطبية طارق مرزوق صرف الادوية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

تحرير 955 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة

تجديد حبس سيدة وعشيقها قتلا طفلتها بسبب بكائها أثناء علاقتهما المحرمة

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات

محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية