بعد رصد مخالفات، محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي ونائبه للتحقيق

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق لتغيبهما عن العمل حتى الساعة التاسعة صباحا وتوقف العمل بالصيدليات، بالرغم من وجود العديد من المرضى والمترددين، ووجود الصيادلة داخل صيدلية المستشفى وعدم التشغيل، وعدم صرف الأدوية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.

مفتش صحة رصد مخالفات …محافظ الدقهلية يصدر قرار عاجل باحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ونائبه للتحقيق

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الدقهلية داخل مستشفي التأمين الصحي بجديلة، وكلف "مرزوق" الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بإحالة مدير المستشفى ونائبه للتحقيق وتحريك مدير المستشفى من موقعه لمكان آخر، لعدم أدائه لمهام وظيفته بالشكل المطلوب الذي يلبي احتياجات المرضى، وأضاف المحافظ أنه أثناء زيارته المفاجئة، تواجدت إحدى مفتشات الصحة التي رصدت تلك المخالفات وعرض تقرير بتلك المخالفات.

تكثيف جولاته المفاجئة خلال المرحلة المقبلة على عيادات التأمين الصحي

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف جولاته المفاجئة خلال المرحلة المقبلة على عيادات التأمين الصحي للتأكد وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين، وأنه لن يقبل أي تقصير أو تقاعس أو إهمال تحت أي مبرر.

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