9 مزايا في القرض الشخصي من المصرف المتحد

حدد بنك المصرف المتحد مزايا القرض الشخصي للعملاء عبر الفروع المنتشرة للبنك.

وقال المصرف المتحد إن التمويل الشخصي من البنك في 2025 يتم وفق آليات وضوابط عدَّة يحددها البنك، وتتميز عن غيرها بما يلي:

مميزات قرض المصرف المتحد

سعر فائدة تنافسي.

فرص تمويلية تبدأ من 10,000 جم حتي 750,000 جم.

تمويل كافة الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 750,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بدون تحويل راتب أو قسط:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 350,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.

ومن جانب آخر أعلن المصرف المتحد مارس الماضي عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تعكس أداء ماليا قويا ونمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية. كذلك الالتزام بأسس ومبادئ الجودة المهنية وفقا للمعايير الدولية فضلا عن تدعيم أعمال التنمية المجتمعية المستدامة.

حقق المصرف المتحد أرباحا قبل الضرائب بقيمة 3.610 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 2.282 مليار جنيه عام 2023 بمعدل نمو بلغ 58%. بينما بلغ صافي الربح 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه من 2023 بمعدل نمو %60.

حيث كشفت النتائج المالية المؤشرات التالية:

أولا: القوائم المستقلة:

إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد إجمالي إيرادات بلغ قدرها 12.561 مليار جنيه مصري، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.562 مليار جنيه.

زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.73 مليار جنيه مصري 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 60%. مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2023.

إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 82.510 مليار جنيه مصري، مما يعزز مركزه المالي القوي.

إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية: شهدت محفظة التمويلات نموا بنسبة 16.3% لتصل إلى 31.19 مليار جنيه مصري، مدعومة بتوسع المصرف المتحد في تمويل قطاع الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة مقابل 26.82 جنيه في 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.