السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

زيادة المعاشات، القوى العاملة بالبرلمان تكشف مزايا قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد،
قانون العمل الجديد، فيتو
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قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عيد العمال مناسبة عظيمة للاحتفال بالعمال الذي يثبتون يوميًا أنهم سند للدولة المصرية، وهذا ليس جديدًا على عمال مصر، فالعامل يُضحي ويقف مع بلاده في وقت الشدة، مشيرًا إلى أن مصر واجهت الكثير من الصعاب، ولكن العمال في هذا الوقت كانوا سندًا لبلدهم.

 

زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة

وأضاف، أن مصر حققت الكثير من الإنجازات التي لا تُعد ولا تحصى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن عائد هذه الإنجازات لم يظهر حتى الآن.

وتابع: "سنحصد ثمرة هذه الإنجازات في صورة علاوات وزيادة في المعاشات خلال الفترة المقبلة، والحصاد سيعود على الشعب المصري الجمع الفترة المقبلة".


عضو القوى العاملة بالبرلمان يكشف عن أهم مزايا قانون العمل الجديد

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”: إلي أن قانون العمل الجديد بمثابة نقلة نوعية في علاقات العمل، مشيرًا إلى أن القانون مُطابق للدستور المصري والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة المصرية، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضاف، أن مواد قانون العمل الجديد تحتوي على نوع من الحماية للعمال، ففكرة الفصل التعسفي بعد تطبيق هذا القانون أصبحت من الماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيبدأ بعد إقراره بـ90 يومًا.

وأوضح أن قانون العمل الجديد أحدث توازنًا ما بين العمال وأصحاب العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وعودة الصناعة المصرية للمجد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكثير من الصناعات المصرية تُباع في الخارج بأسعار باهظة بعد تغيير التيكت، وهذا دليل على جودة المنتج المصري.

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