غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة مُخالفة لاشتراطات وقوانين العلاج الحر بالإسماعيلية (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن غلق وتشميع عدد 6 منشآت طبية خاصة؛لمخالفتها لاشتراطات وقوانين العلاج الحر، وذلك بعد صدور قرارات الغلق الخاصة بتلك المنشآت بناء على ما رصدته اللجنة من مخالفات.

مخالفات لتسريب نفايات طبية

وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن المخالفات تنوعت بين مخالفات لاشتراطات التراخيص بالمخالفة للمادة 1 و2 من قانون 51 لسنة 1981 وتسريب النفايات الطبية الخطرة وذلك مخالف لقوانين واشتراطات العلاج الحر.

جانب من الحملة، فيتو

تشكيل لجنة لمتابعة المنشآت الصحية الخاصة

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر، وتضم في عضويتها دكتورة إيمان محمد عضو إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع لجنة من مسئولي حي ثان بمدينة الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

إغلاق وتشميع المنشآت المخالفة

قامت اللجنة بإغلاق وتشميع المنشآت الطبية المخالفة والتي شملت مركز للجلدية والتجميل، معمل تحاليل، مركز للعلاج الطبيعي، عيادة باطنة وكلى، عيادة للمخ والأعصاب وعيادة لطب الأسنان، وذلك بناء على قرار الغلق الصادر من معالي الوزير المحافظ رقم 138 لسنة 2025 بناء على ما رصدته اللجنة من مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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