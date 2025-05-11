اليوم، ذروة الموجة شديدة الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد: تجنبوا أشعة شمس اليوم وأكثروا من السوائل الباردة.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.. وهذا موعد الانكسار

تحذير عاجل أطلقته هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، حيث تبلغ الموجة شديدة الحرارة ذروتها فضلا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين، أبرزها شرب السوائل الباردة على مدار اليوم وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 41

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 43

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43

موعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض بدءا من الاثنين غدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7: 8 درجات مئوية.



وتسجل القاهرة فى درجة الحرارة العظمى 32:33 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية للعظمى 24: 25 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 34:36 درجة مئوية.

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة، وهو ما يعرف (رياح الخماسين)، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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