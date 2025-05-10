السبت 10 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن  حالة الطقس غدا الأحد، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة  ليسود  طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  والجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح  المثيرة للرمال والأتربة غدا الأحد على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الأحد 11-5-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:28
 

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