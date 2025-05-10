بروفة الصيف.. موجة شديدة الحرارة تؤثر على البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد.. القاهرة تسجل 40 درجة مئوية.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

مع دخول النصف الثانى من فصل الربيع الذى يحمل سمات فصل الصيف، تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع تدريجيا، حيث تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة، بدأت من يوم الجمعة الماضي وتكون ذروتها غدا الأحد.

وتبلغ الموجة شديدة الحرارة ذروتها غدا حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتسجل القاهرة فى درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية و24 درجة مئوية للصغرى وتسجل السواحل الشمالية للعظمى 31 درجة مئوية و19 درجة مئوية للصغرى وتسجل درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، ويسجل جنوب الصعيد فى درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، وللصغرى 28 درجة مئوية.



رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية غدا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع هو أعلى الفصول تسجيلا لدرجات الحرارة، وليس فصل الصيف، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية.

وقال الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية فى تصريحات خاصة لـ فيتو: ارتفاع نسب الرطوبة بفصل الصيف هو السبب فى شعورنا بأنه أكثر الفصول حرارة رغم أن الربيع هو الأعلى فى تسجيل درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 39

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26 و درجة الحرارة العظمى 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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