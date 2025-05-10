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أخبار مصر

القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الأحد، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة  ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

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 ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:28

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