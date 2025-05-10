الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ في الانخفاض بدءا من الإثنين المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7: 8 درجات مئوية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأحد 11-5-2025 في محافظة الفيوم


وتسجل القاهرة فى درجة الحرارة العظمى 32:33 درجة مئوية وتسجل السواحل الشمالية للعظمى 24: 25 درجة مئوية وتسجل درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 34:36 درجة مئوية

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة  ليسود  طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:28
 

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