الدوري الفرنسي، ماذا يحتاج نانت للهروب من شبح الهبوط؟

الدوري الفرنسي، حقق فريق نانت المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني مصطفى محمد، تعادلا هاما خلال مباراته الأخيرة أمام أوكسير، في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024/2025.

ورفع نانت رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بهم المركز الـ15 في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق مركز واحد عن دائرة الهبوط.

حسابات هروب نانت من الهبوط

ويتبقى لنانت مباراة أخيرة في الدوري الفرنسي يخوضها أمام مونبلييه في الجولة الـ34، ويحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان الابتعاد عن شبح الهبوط، دون النظر لباقي نتائج الجولة.

وتأكد هبوط مونبلييه صاحب الـ16 نقطة، في المركز الأخير، وهو ما يسهل مباراة نانت نسبيا.

التعادل أيضا لضمن لنانت بنسبة كبيرة البقاء في الدوري الفرنسي، وذلك بفضل فارق الأهداف بينه وبين صاحب المركز الـ15 فريق لو آفر صاحب الـ31 نقطة.

أما الخسارة فستضع نانت داخل حسابات دائرة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حال حقق فريق لو آفر الفوز في مباراته الأخيرة.

نانت يخطف تعادلا هاما أمام أوكسير

خطف فريق نانت المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني مصطفى محمد، تعادلا مثيرا أمام أوكسير في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “لابي ديشامب”، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وجاء هدف أوكسير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق جايتان بيرين، قبل أن يتعادل نانت من خلاله لاعبه لويس ليروكس في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 60 على حساب فرانسيس كوكلين.

بهذا التعادل يرتفع رصيد نانت إلى النقطة الـ33، ليحتل المركز الـ15، ويفصله مركزا واحدا عن دائرة الهبوط.

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