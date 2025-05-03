باريس سان جيرمان يخسر أمام ستراسبورج 2-1 في الدوري الفرنسي

واصل فريق باريس سان جيرمان نزيف النقاط في الدوري الفرنسي بالخسارة أمام مضيفه ستراسبورج بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ثاني خسارة على التوالي للباريسيين بعد حسم لقب الدوري الفرنسي

تلقى باريس سان جيرمان بطل الدوري هذا الموسم خسارته الثانية في المسابقة بعد السقوط أمام نيس بنتيجة 1-3 في الأسبوع الماضي، وقبلها التعادل مع نانت 1-1 في مباراة مؤجلة.

تقدم ستراسبورج بهدفين سجلهما لوكاس هيرنانديز مدافع سان جيرمان بالخطأ في مرماه وفيليكس لومارشال في الدقيقتين 20 و45+3 بينما أحرز برادلي باركولا هدف باريس الوحيد في الدقيقة 46.

تجمد رصيد بي إس جي عند 78 نقطة في الصدارة، بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن نيس صاحب المركز الثالث، ليشعل المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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