الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام أنجيه

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

الدوري الفرنسي، أعلن الجهاز الفني لفريق نانت التشكيل الرسمي لمواجهة أنجيه في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء تشكيل نانت لمواجهة أنجيه كالتالي:

ويحتل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر في 13 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أنجيه المركز الـ15 في ترتيب الدوري الفرنسي بـ30 نقطة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 17 لقاء.

ثاني خسارة على التوالي لباريس بعد حسم الدوري الفرنسي 

وواصل فريق باريس سان جيرمان نزيف النقاط في الدوري الفرنسي بالخسارة أمام مضيفه ستراسبورج بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وتلقى باريس سان جيرمان بطل الدوري هذا الموسم خسارته الثانية في المسابقة بعد السقوط أمام نيس بنتيجة 1-3 في الأسبوع الماضي، وقبلها التعادل مع نانت 1-1 في مباراة مؤجلة.

وتقدم ستراسبورج بهدفين سجلهما لوكاس هيرنانديز مدافع سان جيرمان بالخطأ في مرماه وفيليكس لومارشال في الدقيقتين 20 و45+3 بينما أحرز برادلي باركولا هدف باريس الوحيد في الدقيقة 46.

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