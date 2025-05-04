الدوري الفرنسي، مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام أنجيه
الدوري الفرنسي، أعلن الجهاز الفني لفريق نانت التشكيل الرسمي لمواجهة أنجيه في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024/2025.
وجاء تشكيل نانت لمواجهة أنجيه كالتالي:
ويحتل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر في 13 مباراة.
وعلى الجانب الآخر، يحتل أنجيه المركز الـ15 في ترتيب الدوري الفرنسي بـ30 نقطة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 17 لقاء.
ثاني خسارة على التوالي لباريس بعد حسم الدوري الفرنسي
وواصل فريق باريس سان جيرمان نزيف النقاط في الدوري الفرنسي بالخسارة أمام مضيفه ستراسبورج بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من المسابقة.
وتلقى باريس سان جيرمان بطل الدوري هذا الموسم خسارته الثانية في المسابقة بعد السقوط أمام نيس بنتيجة 1-3 في الأسبوع الماضي، وقبلها التعادل مع نانت 1-1 في مباراة مؤجلة.
وتقدم ستراسبورج بهدفين سجلهما لوكاس هيرنانديز مدافع سان جيرمان بالخطأ في مرماه وفيليكس لومارشال في الدقيقتين 20 و45+3 بينما أحرز برادلي باركولا هدف باريس الوحيد في الدقيقة 46.
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