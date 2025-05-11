الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

باريس سان جيرمان يمطر شباك مونبلييه بـ4 أهداف في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على مونبلييه، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة  الدوري الفرنسي.

سجل أهداف الفريق الباريسي كل من؛ سيني مايولو في الدقيقة 44، وجونتشالو راموس 3 أهداف في الدقائق 49 و54 و65، فيما سجل هدف مونبلييه الوحيد اللاعب تانجوي كوليبالي في الدقيقة 64.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل مونبلييه المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي والثالث عشر في تاريخه، بينما تأكد هبوط مونبلييه إلى الدرجة الثانية.

على الصعيد الأوروبي، تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، حيث سيواجه إنتر ميلان الإيطالي.

جاء ذلك بعد أن حجز الفريق الفرنسي مقعده في المباراة النهائية على حساب أرسنال الإنجليزي، حيث انتصر عليه بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

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الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان مونبلييه سيني مايولو جونتشالو راموس

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