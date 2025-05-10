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رياضة

موقف مصطفى محمد، تشكيل نانت ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لـ نانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوكسير مساء اليوم السبت، بملعب “لابي ديشامب”، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت ضد أوكسير

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني احتياطيا، وجاء كالتالي:"

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: بالويس- كاستيليتو- زيزي- كينتونزي.

خط الوسط: كوكين- تشيريفيلا- أوجوستو.

خط الهجوم: أبلين- توماس- سيمون.

موعد مباراة نانت أوكسير بالدوري الفرنسي 

ومن المقرر أن يخوض فريق نانت اللقاء أمام أوكسير في تمام العاشرة مساء اليوم السبت. 

ويحتل نانت المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على لوهافر المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حسن كوكا صاحب المركز الـ17، بينما يملك أوكسير في رصيده 41 نقطة ويحتل المركز العاشر.

ومع اقتراب انتهاء  الموسم يعاني  مصطفى محمد ورفاقه من دائرة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لم يتذوق نانت طعم الفوز في المباريات الأربع الأخيرة بالمسابقة، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين دون النظر إلى نتائج منافسيه لوهافر وسانت إيتيان لضمان البقاء في دوري الأضواء.

يأتي هذا في الوقت الذي توترت فيه العلاقة بين مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ومدربه أنطوان كومبوار، في ظل معاناة نانت خلال الموسم الجاري من تراجع النتائج.

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