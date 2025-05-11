في غياب عبد المنعم، نيس يسقط أمام ستاد رين بثنائية بالدوري الفرنسي

خسر فريق نيس الفرنسي، أمام نظيره ستاد رين، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 33 في الدوري الفرنسي.

وأحرز هدفي فريق ستاد رين اللاعب أرنود كاليمويندو في الدقيقتين 15 و80.

ويغيب الدولي المصري محمد عبد المنعم، عن فريق نيس وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل نيس الفرنسي

وخاض فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، التشكيل الرسمي أمام نظيره ستاد رين، بكل من:

موقف الفريقين في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة ياتي فريق نيس في المركز السادس برصيد 57 نقطة بينما يدخل ستاد رين وهو في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

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