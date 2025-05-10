أخبار مصر اليوم: أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. وتحرك من التعليم بشأن تطوير مناهج 3 مواد أساسية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

فى أول تعليق له على الحملة المغرضة التي يشنها البعض عليه، فى محاولة للنيل منه والتشكيك فى وطنيته، أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن بعض المغرضين وهواة الصيد فى الماء العكر، قاموا بتأويل حديثه الأخير عن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، وحاولوا إظهاره –على غير الحقيقة- بأنه محاولة للتقليل من دور الجيش المصري العظيم، فى البناء والتنمية على كافة المستويات والقطاعات.

بسبب الحر، السكك الحديدية تخفض سرعة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تخفيض سرعة القطارات من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو فقط بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وذلك لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة.

تحرك من التعليم بشأن تطوير مناهج 3 مواد أساسية

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن هناك تطوير لمحتوى المقررات التعليمية لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بناء على رجع الصدى من الميدان، وطبقًا للإطار العام للمناهج.

وزير الصحة: حزم مالية تحفيزية لتحسين دخل العاملين بالقطاع

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي الملف الصحي بكافة ركائزه ومحاوره، أهمية قصوى، ويضعه على رأس الأولويات.

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بما حققته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من تجربة ناجحة في تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس من خلال تقديم الوجبات الغذائية المفيدة والتي تساعد في بنية صحية سليمة للطلاب في أماكن مخصصة ومعدة لذلك.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

الإيجار القديم، قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لتعداد 2017 فإن الوحدات المؤجرة إيجارا قديما أكثر من 3 ملايين من بينها عدد من الشقق المغلقة، وذلك من إجمالي عدد الوحدات بالكامل 42 مليون و973 ألف وحدة، أي أن الإيجار القديم يمثل حوالي 7%.

بعد فتح باب التسجيل المبكر للطلاب، تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة 2025-2026

بدأت الجامعات الخاصة منذ أيام فتح باب التسجيل المبكر للطلاب للالتحاق بكلياتها للعام الدراسي القادم 2025/2026.

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