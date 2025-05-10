الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

الإيجار القديم، قال عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لتعداد 2017 فإن الوحدات المؤجرة إيجارا قديما أكثر من 3 ملايين من بينها عدد من الشقق المغلقة، وذلك من إجمالي عدد الوحدات بالكامل 42 مليون و973 ألف وحدة، أي أن الإيجار القديم يمثل حوالي 7%.



عدد الأسر الموجودة في وحدات الإيجار القديم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن عدد الأسر الموجودة بالإيجار القديم يصل إلى مليون و342 ألف و870 أسرة، يمثلون 6 ملايين فرد.

تمركز أسر الإيجار القديم بالمحافظات

ولفت إلي أن غالبية أسر الإيجار القديم تتمركز في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية بنسبة 82%، و93.2% من الأسر الموجودة في الإيجار القديم موجودة في الحضر و6.8 في الريف.

وأشار إلى أن حوالي 36% من أسر الإيجار القديم إيجارهم أقل من 50 جنيها والإيجار من 50 الى 100 جنيها يمثل 20% من إجمالي أسر الإيجار القديم ومن 100 إلى 200 جنيها يمثلون 18.7% من الأسر، و200 إلى 300 جنيها يمثلون 10%، و900 جنيها فأكثر يمثلون نسبة أقل من 0.1%



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