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رياضة

الوحدة يتخطى الفتح بهدف "نور" في الدوري السعودي

فريق الوحدة السعودي،
فريق الوحدة السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة الوحدة السعودي أمام نظيره الفتح، بفوز الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

أحرز هدف الفوز لفريق الوحدة السعودي اللاعب عبد العزيز نور في الدقيقة 8 من اللقاء.

عبد العزيز نور، فيتو
عبد العزيز نور، فيتو

تشكيل الفتح أمام الوحدة

أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الوحدة في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل فريق الفتح لمباراة الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: حسين الزارعي - مروان سعدان - خورخي فيرنانديز - سعيد باعطية.

خط الوسط: زايدو يوسف - ماتياس فارجاس - محمد الفهيد.

خط الهجوم: مراد باتنا - ماتيوس ماتشادو - أمين السباعي.

وتواجد على مقاعد بدلاء الفتح كلًا من: مهند اليحيى - عمار الدحيم - أحمد الجليدان - حسين قاسم - عثمان العثمان - نايف مسعود - تفاريس دجانيني - علي المسعود - عبد الله العنزي.

تشكيل الوحدة أمام الفتح 

فيما دخل فريق الوحدة مباراته أمام الفتح بتشكيل مكون من:

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذا الفوز تجمد رصيد نادي الفتح عند 33 نقطة في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما ارتفع رصيد الوحدة إلى 32 نقطة تقدم بها إلي المركز الـ 14.

 

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