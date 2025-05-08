إيفان توني يلاحق رونالدو، الصراع مشتعل على لقب هداف الدوري السعودي

يتواصل الصراع في الدوري السعودي على لقب هداف البطولة في ظل تصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر قائمة الهدافين ويأتي خلفه إيفان توني مهاجم الأهلي.



وسجل توني هدفًا في فوز فريق الأهلي بثنائية نظيفة على نظيره التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.



ووصل توني بعد زيارته لشباك التعاون إلى الهدف رقم 20 في الموسم الجاري من دوري روشن لينفرد بوصافة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو.



ويتبقى 4 جولات على نهاية الموسم الجاري من دوري روشن والتي قد تشهد تغيّرا في جدول ترتيب الهدافين في حين يسعى رونالدو للحفاظ على لقب هداف دوري روشن للموسم الثاني على التوالي.



جدول هدافي دوري روشن 2024/25

23 هدفًا- كريستيانورونالدو - النصر

20 هدفًا- إيفان توني- الأهلي

19 هدفًا- عبد الرزاق حمدالله- الشباب

19 هدفًا- كريم بنزيما- الاتحاد

19 هدفًا- خوليان كينيونيس- القادسية

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