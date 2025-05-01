الوحدة يفوز على الأخدود 2-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، نجح فريق الوحدة في حسم مباراته أمام مضيفه الأخدود بالفوز عليه بنتيجة 2-1، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.

أهداف مباراة الوحدة والأخدود وترتيب الفريقين

وكان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

تقدم لفريق الأخدود عثمان باري في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ورد بالتعادل للوحدة اللاعب محمد المكازي بعدها بـ 5 دقائق.

ونجح الوحدة في قلب الطاولة على الأخدود بهدف ثانٍ حمل توقيع عبد العزيز نور في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

الوحدة رفع رصيده إلى 29 نقطة بعد الفوز واستمر في منطقة الخطورة واحتل المركز السادس عشر، والأخدود احتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول روشن بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 28 نقطة.

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