تقارير سعودية: الأهلي يتوصل لاتفاق مع جوزيه جوميز لخلافة كولر

أصبح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، قريبا من تدريب النادي الأهلي المصري، بحسب تقرير صحفي سعودي، مساء اليوم الخميس.

جوزيه جوميز بديل كولر في الأهلي

وأقال الأهلي مؤخرا مدربه السويسري السابق، مارسيل كولر، وتولى عماد النحاس المسؤولية مؤقتا بدلا منه، إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، مساء اليوم الخميس، إن النادي الأحمر توصل لاتفاق مبدئي مع جوميز، على أن يتقاضى مدرب الزمالك السابق 150 ألف دولار شهريا، بدءا من كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه الفتح في المباراة المقبلة نظيره الوحدة، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة ال31 من دوري روشن.

وبات الفتح قريبا من ضمان البقاء في المسابقة، بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخرا تحت قيادة جوميز، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوحدة، الذي يقبع في أول مراكز الهبوط في الترتيب الـ16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.