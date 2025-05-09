أول تعليق من وزير الرياضة بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم إفريقيا للشباب

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بعد تأهلهم للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا والتي تستضيفها مصر.

وحرص كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة المنتخب الوطني للشباب خلال مباراته الاخيرة بدور المجموعات امام منتخب تنزانيا، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالروح التي ظهر عليها لاعبو المنتخب الوطني خلال مباراتهم الاخيرة، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين بدأ في الصعود مرة أخرى، وخاصة بعد أن كسر لاعبي المنتخب عقدة البداية والتي تغلب فيها في المباراة الافتتاحية على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وأوضح أن المنتخب حرص على ترك مباراته الثانية أمام منتخب سيراليون والتي خسر خلالها المنتخب المصري وأصر على العودة إلى مستواه، حيث تعادل مع منتخب زامبيا وتغلب على المنتخب التنزاني ليضمن تأهله للدور الثاني للبطولة.

واختتم الوزير تصريحاته بأن المنتخب المصري للشباب تحت 20 عامًا، يضم مجموعة واعدة من اللاعبين الذين نثق بقدراتهم، والذين سيكونون نواة لمنتخب مصر الكبير في المستقبل، موجهًا دعوته للجماهير لمؤازرة المنتخب خلال مواجهته القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.