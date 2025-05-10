السبت 10 مايو 2025
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رياضة

منتخب الشباب يتوجه غدا إلى السويس استعدادا لمواجهة غانا بربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

ينقل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، غدا الأحد، معسكره إلى مدينة السويس، استعدادا لمواجهة نظيره الغاني في لقاء لدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لكأس العالم للشباب في دولة تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

 

منتخب مصر يفوز على تنزنيا بهدف

وفاز منتخب مصر للشباب على نظيره التنزاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة باستاد هيئة قناة السويس في ختام دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة

الفوز منح منتخب مصر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، ليضرب موعدا مع غانا أول المجموعة الثالثة.

منتخب غانا للشباب، فيتو
منتخب غانا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، يوم الإثنين المقبل على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

 

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.  

 

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