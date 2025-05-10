أسامة نبيه: لاعبو مصر تغلبوا على الضغوط ولدينا دوافع قوية للمرحلة المقبلة

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، عن سعادته الكبيرة بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة بالدور الأول بأمم إفريقيا للشباب والتأهل لربع النهائي، قائلًا: "أشكر الله على التوفيق اليوم.. تعرضنا لضغط نفسي خلال الـ 6 أيام الأخيرة وكنا في تحدٍّ كبير".

لاعبو مصر تغلبوا على الضغوط

وأضاف أسامة نبيه: "لاعبو منتخب مصر استطاعوا رغم صغر سنهم التغلب على الضغوط، وكان لدينا نقص عددي آخر 7 دقائق أمام تنزانيا.. وبشكل عام لعبنا 4 مباريات ظهرنا بشكل جيد والعوامل البدنية مهمة جدًّا .. واللاعبون يكتسبون خبرات كبيرة من هذه المواقف".

نستعد للمرحلة المقبلة بشكل جيد

وتابع: "المكسب في مباراة جنوب إفريقيا أعطانا الثقة ولعبنا كرة جيدة.. وفريق تنزانيا ظهر بشكل جيد وخسر من منتخبات قوية بفارق هدف.. منتخب مصر أصبح لديه دوافع قوية في المرحلة المقبلة.. وسنستعد للمباراة القادمة بشكل جيد".

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