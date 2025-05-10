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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز في القاهرة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في اياب نهائي دوري الأبطال

وتقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء الإياب.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر.

والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد  مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وحكام المباراة.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت ٢٤ مايو الجاري على استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا.

والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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