حارس صن داونز يتفوق على الشناوي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا

عقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، مقارنة بين حارسي المرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز ورونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.

حارس صن داونز يتفوق على الشناوي

ومن خلال إحصائيات البطولة الحالية جاءت أرقام الثنائي كالتالي:

الشناوي لعب 9 مباريات، استقبل 9 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات، بينما لعب ويليامز 10 مباريات، استقبل 5 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة في 5 مباريات.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 24 مايو الجاري و1 يونيو المقبل.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

تأهل بيراميدز وصن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما صعد صن داونز بعد تعادله مع الأهلي بهدف لكل منهما في جولة الإياب بستاد القاهرة، ليودع الأحمر البطولة القارية بإجمالي نتيجة المباراتين ويغيب عن النهائي لأول مرة منذ نسخة 2020.

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