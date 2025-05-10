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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

يستعد فريقا الزمالك وبيراميدز لمباراتهما الهامة والمرتقبة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي 

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4. 

بينما سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48.

وأحرز مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث على نظيره بيراميدز في الدقيقة 81.

وسجل ياو انور هدف البنك الأهلي الرابع على نظيره بيراميدز في الدقيقة 85.

 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14.

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64.

سجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل محمد عواد بديلا له.

وسجل أحمد بالحاجة هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 3+90. 

 

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

 

1- الأهلي  49 نقطة  
2- بيراميدز  47 نقطة  
3- الزمالك  41 نقطة 
4- البنك الأهلي  36 نقطة  
5-  المصري البورسعيدي  35 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة   
7- فاركو  30 نقطة 
8- بتروجيت  26 نقطة 
9- حرس الحدود  22 نقطة

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

 

1- الزمالك وبيراميدز: (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو على ستاد القاهرة.

2- بيراميدز وبتروجيت: (5 مساءً) السبت  17 مايو على ملعب الدفاع الجوي.
3- بيراميدز وسيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز أون تايم سبورت

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