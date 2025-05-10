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رياضة

الدوري السعودي، الوحدة يتقدم على الفتح بهدف في الشوط الأول

الفتح السعودي، فيتو
الفتح السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة السعودي أمام نظيره الفتح، بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

أحرز هدف التقدم لفريق الوحدة السعودي اللاعب عبد العزيز نور في الدقيقة 8 من اللقاء.

 

تشكيل فتح أمام الوحدة

أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الوحدة في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل فريق الفتح لمباراة الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: حسين الزارعي - مروان سعدان - خورخي فيرنانديز - سعيد باعطية.

خط الوسط: زايدو يوسف - ماتياس فارجاس - محمد الفهيد.

خط الهجوم: مراد باتنا - ماتيوس ماتشادو - أمين السباعي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفتح كلًا من: مهند اليحيى - عمار الدحيم - أحمد الجليدان - حسين قاسم - عثمان العثمان - نايف مسعود - تفاريس دجانيني - علي المسعود - عبد الله العنزي.

تشكيل الوحدة أمام الفتح 

فيما دخل فريق الوحدة مباراته أمام الفتح بتشكيل مكون من:

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل نادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

 

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