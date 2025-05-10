تأهل منتخب مصر للشباب إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، وذلك بعد الفوز على تنزانيا مساء الجمعة بنتيجة 1-0.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر، جنوب إفريقيا، سيراليون، تنزانيا، وزامبيا.

وأنهى منتخب مصر مشواره في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من الفوز في لقاءين والتعادل في مباراة وهزيمة وحيدة.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب وتستمر حتى 18 مايو الجاري، بمشاركة 13 منتخبًا.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب

1- جنوب إفريقيا - 7 نقاط.

2- سيراليون - 7 نقاط.

3- منتخب مصر - 7 نقاط.

4- زامبيا - 6 نقاط.

5- تنزانيا - بدون نقاط.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي، ليتواصل بعدها النظام الإقصائي المباشر حتى المباراة النهائية.

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