جوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند وإيدرسون

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، آخر تطورات إصابة ثنائي الفريق إيرلينج هالاند والحارس إيدرسون.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي: "هالاند حالته أفضل، لقد قلت من قبل أنني لا أعرف متى سيعود، إنها إصابة غير مريحة، إنه يتحسن تدريجيا، لم يعد للتدريبات مع الفريق بعد ولكننا سنرى هذا الأمر".

وعن إيدرسون قال: “سنرى حالة إيدرسون، لقد عاد بعض الشيء إلى التدريبات ولكني لا أعرف إذا كان سيصبح جاهزا للمباراة، نأمل أن يكون كذلك في المباراة التالية”.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست في دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت على ملعب ويمبلي.

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