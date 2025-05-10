السبت 10 مايو 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام وإيفرتون يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

إيفرتون
إيفرتون

تعادل فريق إيفرتون مع نظيره فولهام بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب استاد "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.
 

وسجل هدف التقدم لفريق فولهام اللاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة 17، ثم تعادل إيفرتون عن طريق فيتالي مايكوليتكي في الدقيقة 3+45.


تشكيل فريق إيفرتون ضد فولهام في الدوري الإنجليزي


في حراسة المرمي: جوردان بيكفورد.
في خط الدفاع: ناثان باترسون، جيك أوبراين، جاراد برانثوايت، وفيتالي ميكولينكو.
في خط الوسط: إدريسا جاي، جيمس جارنر، ودوايت ماكنيل.
في خط الهجوم: كارلوس ألكاراز، إليمان نداي، وبيتو.


تشكيل فريق فولهام أمام إيفرتونلافي الدوري الإنجليزي


في حراسة المرمي: بيرند لينو
في خط الدفاع: تيموتي كاستاني، جواكين أنديرسن، عيسى ديوب، وجورجي كوينكا.
في خط الوسط: ساسا لوكيتش، ساندر بيرجي، وأنتوني روبينسون.
في خط الهجوم:أداما تراوري، راؤول خيمينيز، وإيميل سميث رو.

ترتيب إيفرتون وفولهام في الدوري الإنجليزي
 

ودخل فريق إيفرتون المباراة أمام فولهام وهو في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة،بينما يدخل فريق فولهام مباراته أمام إيفرتون وهو في المركز الحادي عشر برصيد 51 نقطة.
 

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إيفرتون فولهام الدوري الانجليزي راؤول خيمينيز

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