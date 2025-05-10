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رياضة

تحت أنظار مرموش، شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

دي بروين، فيتو
دي بروين، فيتو

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي سلبيا في الشوط الأول أمام نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "سانت ماري" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي، فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غيابه لداعي الإصابة.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون 

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي، فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غيابه بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي.

في خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، فودين، كيفن دي بروين، ماكاتي.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون هذا الموسم، قد انتهت بفوز صعب لـ مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 11 نقطة في المركز العشرين، حيث تأكد هبوطه إلى تشامبيونشيب.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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